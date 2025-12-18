Sicurezza del personale il 118 sperimenterà per sei mesi le bodycam
Il personale del 118 di Modena si prepara a una sperimentazione di sei mesi con le bodycam, uno strumento innovativo volto a migliorare la sicurezza degli operatori durante il servizio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire protezione e supporto, rafforzando la fiducia tra i soccorritori e le persone assistite. Un progetto che apre nuove prospettive nella tutela del personale di emergenza.
Il personale del 118 di Modena potrà usufruire in futuro di bodycam da attivare durante il servizio, a tutela della propria sicurezza e non solo. Lo fa sapere Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, sindacato che ha appena firmato un accordo - che per due anni abbiamo richiesto in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
