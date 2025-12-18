Sicurezza del personale il 118 sperimenterà per sei mesi le bodycam

Il personale del 118 di Modena si prepara a una sperimentazione di sei mesi con le bodycam, uno strumento innovativo volto a migliorare la sicurezza degli operatori durante il servizio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire protezione e supporto, rafforzando la fiducia tra i soccorritori e le persone assistite. Un progetto che apre nuove prospettive nella tutela del personale di emergenza.

Sicurezza sanitari e 118, protocolli Regione-Prefettura - Più sicurezza per il personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e sui mezzi di trasporto del servizio emergenza- ansa.it

Asl Brindisi dà 40 bodycam al personale del 118, 'più sicurezza' - Con l'obiettivo di garantire sicurezza e maggiore trasparenza 40 bodycam saranno indossate dal personale del 118 dell'Asl di Brindisi. ansa.it

Il personale della Polizia di Stato e, più in generale, dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa rappresenta un presidio imprescindibile per la tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e della stabilità delle istituzioni democratiche. Tuttavia, nonostante le re - facebook.com facebook

Sistemi di sicurezza personale TPL: Governo in ritardo su tutto, ma le aggressioni su bus e treni sono all'ordine del giorno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.