Sicurezza del personale il 118 sperimenterà per sei mesi le bodycam

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale del 118 di Modena si prepara a una sperimentazione di sei mesi con le bodycam, uno strumento innovativo volto a migliorare la sicurezza degli operatori durante il servizio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire protezione e supporto, rafforzando la fiducia tra i soccorritori e le persone assistite. Un progetto che apre nuove prospettive nella tutela del personale di emergenza.

sicurezza del personale il 118 sperimenter224 per sei mesi le bodycam

© Modenatoday.it - Sicurezza del personale, il 118 sperimenterà per sei mesi le bodycam

Il personale del 118 di Modena potrà usufruire in futuro di bodycam da attivare durante il servizio, a tutela della propria sicurezza e non solo. Lo fa sapere Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, sindacato che ha appena firmato un accordo - che per due anni abbiamo richiesto in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Operatori Gtt dotati di bodycam, videocamere indossabili per la sicurezza di passeggeri e personale: cosa riprenderanno

Leggi anche: Sicurezza stradale, c'è ancora da lavorare: "Quest'anno in due giorni la mortalità di 6 mesi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sicurezza personale 118 sperimenter224La Cisl: 'Bodycam per il personale 118, grande conquista per la sicurezza' - Società: Chiuso l’accordo con Ausl, esulta Cisl Fp: Vittoria per tutto il personale, ora avremo uno strumento per incastrare aggressori e violenti ... msn.com

Sicurezza sanitari e 118, protocolli Regione-Prefettura - Più sicurezza per il personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e sui mezzi di trasporto del servizio emergenza- ansa.it

Asl Brindisi dà 40 bodycam al personale del 118, 'più sicurezza' - Con l'obiettivo di garantire sicurezza e maggiore trasparenza 40 bodycam saranno indossate dal personale del 118 dell'Asl di Brindisi. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.