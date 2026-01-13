Fabrizio Corona e gli 800 mila euro pubblici | cosa c’è davvero dietro la docuserie Netflix

La docuserie Io sono notizia, dedicata a Fabrizio Corona e prodotta da Bloom Media House, è finita al centro di un acceso dibattito pubblico e politico dopo la diffusione di titoli stampa che parlano di “ quasi 800 mila euro di fondi pubblici ” destinati al progetto. Una cifra che ha fatto rapidamente il giro dei quotidiani e dei social, sollevando interrogativi sulla legittimità del sostegno statale a un’opera incentrata su una figura così controversa. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto: si tratta davvero di soldi pubblici versati direttamente dallo Stato? La questione nasce appunto da una serie di articoli, a partire da quello de La Verità, che ha parlato di “contributi pubblici” per il documentario, seguito da un pezzo di Repubblica, che ha quantificato l’importo in 793. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

