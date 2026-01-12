Il documentario su Fabrizio Corona, intitolato “Io sono notizia”, ha recentemente attirato l’attenzione per un importo di quasi 800 mila euro di tax credit. Questa cifra, che riguarda il finanziamento pubblico, solleva interrogativi sul sostegno economico a produzioni cinematografiche e documentaristiche italiane, e sulla trasparenza delle risorse pubbliche destinate al settore. Un tema che coinvolge aspetti economici, culturali e di politica culturale nel nostro paese.

Io sono notizia, il documentario su Fabrizio Corona, continua a fare discutere. Stavolta nel mirino non è finito l’ex re dei paparazzi, né tantomeno qualcuna delle sue rivelazioni, vere o presunte. A fare notizia è la somma ottenuta da Netflix con il tax credit. Si tratta di 793.629 euro che il ministero della Cultura ha assegnato su una spesa complessiva di 2 milioni e mezzo di euro. A rivelare le cifre è stato il quotidiano La verità, dando inizio al dibattito. Io sono notizia è un documentario in cinque episodi del regista Massimo Cappello ed è stato pubblicato su Netflix lo scorso 9 gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tax credit, quasi 800 mila euro al documentario su Corona

