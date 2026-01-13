Il caso della serie Netflix su Fabrizio Corona solleva interrogativi sull’uso dei fondi pubblici destinati al tax credit. Mentre le regole prevedono criteri oggettivi, un investimento di 800.000 euro in un’opera di intrattenimento può evidenziare criticità nel sistema di assegnazione. È importante che le risorse siano gestite in modo trasparente e conforme, per garantire un utilizzo corretto dei soldi dei contribuenti.

Il tax credit si ottiene con criteri «asettici», ma se un’«opera» del genere percepisce 800.000 euro, nel sistema c’è un problema. Al ministero della Cultura, in particolare alla Direzione generale cinema e audiovisivo, i conti continuano a non tornare. Dal punto di vista dei contribuenti, s’intende. Perché, visti dall’angolazione dei fruitori dei finanziamenti del dicastero di Via del Collegio romano, produttori cinematografici e televisivi, broadcaster e piattaforme multinazionali, i conti tornano alla grandissima, eccome. Dopo la scoperta documentata su questo giornale da Davide Perego con una lunga e meticolosa inchiesta su decine di film e opere di scarso o inesistente interesse pubblico, alcune nemmeno approdate nei cinema, altre programmate in sale deserte, ma sostenute a vario titolo per anni e per svariate decine di milioni dai contributi del ministero della Cultura, prima con Dario Franceschini e poi con i suoi successori Gennaro Sangiuliano e Alessandro Giuli nel governo Meloni, dopo tutto questo si auspicava che i criteri di assegnazione dei medesimi fondi venissero ampiamente revisionati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Soldi dei contribuenti per la serie Netflix su Fabrizio Corona: Giuli faccia qualcosa

Leggi anche: Fabrizio Corona su Netflix: quando esce la nuova serie tv sul re dei paparazzi e di cosa parla

Leggi anche: La serie su Fabrizio Corona è su Netflix: cosa bisogna aspettarsi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona nella docu-serie Netflix a lui dedicata: «Nella bicicletta di mio figlio c’era un sedile che si alzava. Lì sotto avevo nascosto 100mila euro; Ma davvero “Io sono notizia” di Corona ha ricevuto 800 mila euro di soldi pubblici come dicono Repubblica e La Verità? Facciamo chiarezza; Io sono notizia, la serie di Fabrizio Corona costa migliaia di euro ai contribuenti; Pioggia di soldi pubblici per la serie su Fabrizio Corona Io sono notizia.

Che squallore, la serie di Corona su Netflix l’abbiamo pagata noi con i nostri soldi: cifra incredibile - Fabrizio Corona ha pubblicato una docuserie su Netflix, che è stata finanziata dai soldi pubblici: la cifra è davvero esagerata. donnapop.it