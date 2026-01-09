La serie su Fabrizio Corona è su Netflix | cosa bisogna aspettarsi

Su Netflix è ora disponibile “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, una docuserie che approfondisce la figura del noto paparazzo e personaggio pubblico. La serie offre uno sguardo sulla sua carriera e sulla sua vita, offrendo un'analisi sobria e autentica di un protagonista molto discusso nel panorama mediatico italiano. Un’opportunità per conoscere meglio una figura che ha segnato il mondo del gossip e dei media.

L'attesa è finita, è ufficialmente uscita su Netflix la docuserie dedicata a Fabrizio Corona. Il progetto si intitola “Fabrizio Corona: Io sono notizia” ed è un documentario sul cosiddetto “re dei paparazzi”. Annunciato da Netflix a dicembre 2025 con un teaser trailer che mostrava in anteprima le. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Fabrizio Corona: io sono notizia | Teaser Ufficiale | Netflix Italia

