La serie su Fabrizio Corona è su Netflix | cosa bisogna aspettarsi

Su Netflix è ora disponibile “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, una docuserie che approfondisce la figura del noto paparazzo e personaggio pubblico. La serie offre uno sguardo sulla sua carriera e sulla sua vita, offrendo un'analisi sobria e autentica di un protagonista molto discusso nel panorama mediatico italiano. Un’opportunità per conoscere meglio una figura che ha segnato il mondo del gossip e dei media.

Fabrizio Corona diventa una serie tv su Netflix: "Ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene" - Non credo in nulla", così si apre il trailer della serie " Fabrizio Corona - affaritaliani.it

La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: "Io sono notizia" - Cinque episodi di un racconto senza filtri che attraversa l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana "Io ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene. msn.com

Fabrizio Corona: io sono notizia | Teaser Ufficiale | Netflix Italia

