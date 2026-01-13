Snowboard | Bormolini Messner e March in spolvero nelle qualificazioni del PSL di Bad Gastein Sei italiani promossi
A Bad Gastein, in Austria, si sono svolte le qualificazioni del PSL di snowboard, valido per la Coppa del Mondo. Tra i partecipanti, tre atleti italiani si sono distinti, qualificandosi per il tabellone a eliminazione diretta. I migliori 16 atleti hanno conquistato l'accesso alle fasi successive della competizione, che si svolgeranno a partire dalle ore 18.
A Bad Gastein (Austria) sono andate in scena le qualificazioni del PSL valido per la Coppa del Mondo di snowboard: i migliori 16 atleti hanno staccato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta, in programma a partire dalle ore 18.45 (si incomincerà dai quarti di finale). Quattro italiani sono riusciti a superare il taglio nella gara maschile e andranno a caccia del podio, per proseguire nel miglior modo possibile il cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Maurizio Bormolini, che in stagione ha vinto il PGS di Mylin e ha portato a casa anche altri due terzi posti in gigante, ha terminato al secondo posto con un ritardo di 18 centesimi dal tedesco Stefan Baumeister. 🔗 Leggi su Oasport.it
