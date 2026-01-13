Snowboard oggi PSL Bad Gastein 2026 | orari tv programma streaming
Il PSL Bad Gastein 2026 rappresenta la seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. In questa guida troverai tutte le informazioni essenziali, dagli orari alle modalità di visione in TV e streaming. Dopo il PGS di Scuol, l’evento si conferma un momento importante per gli appassionati di snowboard, offrendo opportunità di seguire le performance dei migliori atleti a livello internazionale.
Dopo il PGS di Scuol (Svizzera) la grande stagione dello snowboard prosegue ora con la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di PSL. Oggi, martedì 13 gennaio, si terrà infatti a Bad Gastein, in Austria, un nuovo appuntamento dello slalom parallelo. Si partirà, come sempre dalle qualificazioni per affrontare poi la fase finale. L’unica tappa già conclusa è stata quella di Davos, nella quale Elisa Caffont si è aggiudicata la prima vittoria della sua carriera. L’azzurra, seconda nel PGS di Scuol, tenterà ora un’incredibile doppietta nella Coppa del Mondo del PSL, per confermare una condizione ottima. 🔗 Leggi su Oasport.it
