LIVE Snowboard PSL Davos 2025 in DIRETTA | successo di Elisa Caffont! Podi anche per Messner e March
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 Che prestazione di Auner! Nelle ultime curve sembrava danzare insieme agli ostacoli. Il margine è di 0:32 ma Messner, pur con un’ottima prestazione, non può nulla contro il nativo di Graz. 15:07 A breve Messner si giocherà il primo posto contro l’austriaco Auner. BIG FINAL MASCHILE 15:06 Il classe ’86 agguanta il terzo posto! Cade lo svizzero e l’italiano si piazza dunque nel gradino più basso del podio. 15:05 Ancora Italia con Aaron March che a breve scenderà opposto allo svizzero Caviezel. SMALL FINAL MASCHILE 15:02 Elisa Caffont vince! È la prima vittoria della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
