sinner alcaraz non finisce mai melbourne prima tappa del 2026

Il torneo di Melbourne del 2026 si avvicina: il sorteggio si terrà giovedì, con l’inizio delle partite previsto per domenica. Jannik Sinner punta a confermare il suo successo agli Australian Open, che ha vinto nelle ultime due edizioni. L’evento rappresenta un importante punto di partenza per la stagione e per il percorso dell’azzurro nel circuito internazionale.

Giovedì il sorteggio e domenica si inizia a giocare. Jannik Sinner vuole cominciare il 2026 esattamente come gli ultimi due anni, vincendo gli Australian Open, il primo torneo dello Slam che l’azzurro si è aggiudicato sia nel 2024 che nel 2025. A chi gli chiede se il suo obiettivo è il Grande Slam (vincere i quattro maggiori tornei: Australia, Francia, Wimbledon e Usa) l’altoatesino risponde che lui ragiona sul prossimo obiettivo, Melbourne appunto. Dal tabellone capiremo quali possono essere i pericoli per l’azzurro e Carlos Alcaraz, i due grandi favoriti a Melbourne. Nell’ultima stagione l’italiano e lo spagnolo hanno giocato un tennis troppo superiore a quello del resto del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

