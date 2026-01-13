Sinner-Alcaraz non finisce mai Melbourne prima tappa del 2026
Il torneo di Melbourne del 2026 si avvicina: il sorteggio si terrà giovedì, con l’inizio delle partite previsto per domenica. Jannik Sinner punta a confermare il suo successo agli Australian Open, che ha vinto nelle ultime due edizioni. L’evento rappresenta un importante punto di partenza per la stagione e per il percorso dell’azzurro nel circuito internazionale.
Giovedì il sorteggio e domenica si inizia a giocare. Jannik Sinner vuole cominciare il 2026 esattamente come gli ultimi due anni, vincendo gli Australian Open, il primo torneo dello Slam che l’azzurro si è aggiudicato sia nel 2024 che nel 2025. A chi gli chiede se il suo obiettivo è il Grande Slam (vincere i quattro maggiori tornei: Australia, Francia, Wimbledon e Usa) l’altoatesino risponde che lui ragiona sul prossimo obiettivo, Melbourne appunto. Dal tabellone capiremo quali possono essere i pericoli per l’azzurro e Carlos Alcaraz, i due grandi favoriti a Melbourne. Nell’ultima stagione l’italiano e lo spagnolo hanno giocato un tennis troppo superiore a quello del resto del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il Secolo XIX. . “Sappiamo il potenziale che ha Lorenzo Musetti, Sinner e Alcaraz giocano un tennis differente. Se fa le cose bene, però, può arrivare nella top tre”: fa il tifo per gli azzurri Fabio Fognini. L’Italia è sul tetto del mondo, con due suoi campioni tra i pri - facebook.com facebook
