Australian Open Opening Week 2026 | cambia il programma delle esibizioni Sinner e Alcaraz protagonisti a Melbourne

L'Australian Open Opening Week 2026 a Melbourne presenta un nuovo programma per le esibizioni dei primi quattro giorni, che costituiscono un momento importante dell'evento. Durante questa settimana, i match di esibizione offrono agli appassionati un'anteprima del torneo principale, con protagonisti di spicco come Sinner e Alcaraz. Le modifiche al calendario mirano a garantire un’esperienza più fluida e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione sullo spettacolo tennistico.

Cambia il programma dei quattro giorni di match d’esibizione, vero e proprio piatto forte dell’A ustralian Open Opening Week, in programma a Melbourne in contemporanea con l e qualificazioni del primo Slam stagionale. Un’iniziativa fortemente voluta dagli organizzatori del Major australiano, pensata per promuovere l’evento nella settimana che precede l’inizio ufficiale del torneo e, allo stesso tempo, offrire ad alcuni dei migliori tennisti al mondo l’opportunità di testarsi in match di alto livello, utili sia per lo spettacolo sia per valutare la propria condizione. In campo scenderanno infatti grandi protagonisti del circuito: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev hanno risposto presente, ma non saranno gli unici. 🔗 Leggi su Oasport.it

