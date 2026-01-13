Sicurezza | a gennaio in servizio 470 nuovi poliziotti a Roma

A gennaio 2026, a Roma entreranno in servizio oltre 470 nuovi poliziotti, come comunicato dal Ministero dell’Interno. Questa assunzione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella capitale, migliorando la sicurezza e l’ordine pubblico. La crescita del personale rappresenta un passo importante per garantire un servizio più efficiente ai cittadini e una maggiore tutela del territorio.

Oltre 450 nuovi poliziotti entreranno in servizio a Roma in questo mese di gennaio 2026. Lo rende noto il Viminale: "Sono 3.500 i nuovi agenti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle forze di polizia assunti dall’inizio. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

