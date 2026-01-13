sicurezza in servizio 123 nuovi poliziotti

A Milano, 123 nuovi agenti di polizia sono stati inseriti nel servizio, rafforzando le attività di controllo del territorio. Questo incremento mira a migliorare la sicurezza cittadina, in un contesto in cui i reati sono in diminuzione, ma la percezione di insicurezza rimane elevata. L’intervento intende garantire un presidio più efficace della città, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Altra iniezione di agenti a Milano, per potenziare tutte le attività di controllo del territorio in una metropoli in cui i reati calano non di pari passo con la percezione di insicurezza dei cittadini. Nei prossimi giorni entreranno in servizio 123 poliziotti, secondo criteri che tengono conto del turn over nelle singole sedi, delle assegnazioni già effettuate e di quelle ulteriori programmate a breve. All’ombra della Madonnina è stato destinato il quarto contingente più numeroso tra tutte le province italiane, se consideriamo che a Roma sono stati assegnati 470 uomini e a Napoli e Palermo 141 a testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

