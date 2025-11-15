Fiducia ai giovani nel futuro con strumenti e competenze i progetti di Junior Achievement Italia L’ad Cresta | il cambiamento si costruisce insieme
«Il nostro obiettivo è che ogni ragazza e ogni ragazzo, ovunque viva, possa sentirsi parte attiva del futuro collettivo». Miriam Cresta è amministratrice delegata e cofounder di Junior Achievement Italia, organizzazione non profit che promuove la cultura economica e l’imprenditorialità tra i giovani. Novembre è il mese dedicato all’educazione finanziaria, ma anche il periodo in cui è elevata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Su La Stampa: "Ha avuto il coraggio di mandare in campo giovani che hanno ripagato la sua fiducia, riportato in #nazionale giocatori che si erano persi per strada" - facebook.com Vai su Facebook
La sfida della sostenibilità di «One Young World»:giovani manager e fiducia Vai su X
Fiducia ai giovani nel futuro con strumenti e competenze, i progetti di Junior - «Il nostro obiettivo è che ogni ragazza e ogni ragazzo, ovunque viva, possa sentirsi parte attiva del futuro collettivo». gazzettadelsud.it scrive
Commercialisti, La Porta: "Avvicinare i giovani al mondo delle professioni" - "Accompagnare i giovani alla scoperta del mondo del lavoro e delle professioni è una missione fondamentale. Secondo teleborsa.it
I giovani italiani ci credono: due su tre sono ottimisti sul futuro - Pisani (Presidente CNG): “Una generazione che sceglie di reagire, ma che chiede strumenti concreti per costruire la propria esistenza e futuro" Due ... Secondo ilgiornale.it