Competitività delle imprese nel 2026 dalla Camera di Commercio in arrivo 4 milioni di euro

Nel 2026, la Camera di Commercio metterà a disposizione 4 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese locali. L’obiettivo è favorire la creazione di ecosistemi imprenditoriali collaborativi, promuovere innovazione, ricerca e formazione, e rafforzare l’accesso ai mercati internazionali, al credito, al turismo e alle infrastrutture, coinvolgendo anche le giovani generazioni.

