Si sente male mentre lavora | uomo portato in gravi condizioni alla Poliambulanza

Nel tardo pomeriggio di lunedì, a Gardone Riviera, un uomo ha accusato un malore improvviso mentre lavorava, richiedendo l’intervento dei soccorsi del 118. Trasportato in gravi condizioni alla Poliambulanza, l’episodio ha attirato l’attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente in caso di emergenza sanitaria sul luogo di lavoro. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Un improvviso problema di salute ha mobilitato i soccorsi del 118 nel tardo pomeriggio di lunedì a Gardone Riviera. Intorno alle 17, un uomo di 60 anni si è sentito male mentre si trovava al lavoro all'interno di un hotel di corso Zanardelli, struttura in cui sono attualmente in corso interventi.

