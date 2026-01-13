Si riparte con Fubal | l’andata si è chiusa e il ritorno già acceso
Si riparte con Fubal: l’andata si è conclusa e il ritorno è già in corso. Ranica si conferma leader, attirando grande partecipazione. La stagione si anima con nuove sfide e obiettivi, mantenendo vivo l’interesse e la competizione. Le prossime settimane promettono ulteriori emozioni e confronti, in un percorso che tiene alta l’attenzione di appassionati e protagonisti.
I PRONOSTICI. Ranica leader e grande partecipazione. Tante nuove sfide aperte fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
