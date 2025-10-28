Curva Nord Inter ufficiale il ritorno del tifo a San Siro da domani con la Fiorentina! L’annuncio | Si riparte vicini ai ragazzi e al mister

Inter News 24 Curva Nord Inter, ufficiale il ritorno del tifo a San Siro da domani con la Fiorentina! L’annuncio di Ciccarelli su Instagram: il messaggio. San Siro torna a vibrare. Dopo un inizio di stagione caratterizzato dal silenzio della Curva Nord, il cuore pulsante del tifo nerazzurro è pronto a tornare a cantare. L’annuncio ufficiale è arrivato da Nino Ciccarelli, uno degli esponenti storici del tifo organizzato della Beneamata. Attraverso i suoi canali social, ha comunicato che, a partire dalla partita di domani sera contro la Fiorentina, il sostegno vocale riprenderà con forza. Questo ritorno segna la fine dello “sciopero” iniziato a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Curva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Curva Nord Inter, ufficiale il ritorno del tifo a San Siro da domani con la Fiorentina! L’annuncio: «Si riparte, vicini ai ragazzi e al mister»

