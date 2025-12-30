Fubal entra nel vivo ora lo sprint finale per il podio d’andata

Fubal si avvicina alla fase conclusiva, con lo sprint finale per il podio d’andata. L’ultimo turno di dicembre vede l’Atalanta sfidare l’Inter, chiudendo il mese con una sfida di grande rilievo. Il campionato prosegue tra incontri di rilievo e opportunità di nuovi premi, mantenendo alta l’attenzione sulle squadre in lotta e sui pronostici legati alle sfide più attese.

I PRONOSTICI. Atalanta-Inter chiude la classifica di dicembre. Si prosegue tra big match e nuovi premi. Fubal entra nel vivo, ora lo sprint finale per il podio d'andata. L'Atalanta perde in casa contro l'Inter, non dando seguito alla striscia positiva di tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions League.

L’Atalanta vince, Fubal ora entra nella fase decisiva - La classifica - Ora ci sono Genoa e Inter, gare importanti per i ragazzi di Palladino e in ottica Fubal: non solo chiuderanno la classifica mensile di ... ecodibergamo.it

