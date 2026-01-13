Si parla di Venezia e di libri a Lezioni di Storia sabato al teatro Donizetti

Sabato al teatro Donizetti di Venezia si terrà un incontro di Lezioni di Storia, dedicato alla nascita e allo sviluppo dei libri. Alessandro Marzo Magno presenterà un approfondimento sull’origine della scrittura e sulla loro importanza nel corso dei secoli. Un’occasione per conoscere meglio un aspetto fondamentale della cultura e della memoria umana, in un contesto storico e culturale ricco di significato.

