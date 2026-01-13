Venezia e l’alba dei libri al Donizetti lezione di storia con Alessandro Marzo Magno

Venezia, storica culla dell’editoria, ospita il secondo appuntamento della terza edizione delle Lezioni di Storia al Teatro Donizetti. Dopo il successo di pubblico con l’evento su Atene di Pericle, questa volta il giornalista e storico Alessandro Marzo Magno approfondirà il ruolo della città nella nascita e sviluppo della cultura libraria. L’appuntamento è previsto per sabato 17 gennaio alle 11, in un contesto dedicato alla memoria e all’importanza delle capitali culturali.

Avviato con grande successo di pubblico – 1.190 presenze – da Laura Pepe e dalla sua Atene di Pericle, il viaggio tra le Capitali culturali della terza edizione delle Lezioni di Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di BCC Oglio e Serio, fa ora tappa a Venezia, città che in mezzo a campi, campielli e calli è stata la culla dell’editoria: sabato 17 gennaio alle 11 al Teatro Donizetti ne parlerà il giornalista, storico e scrittore Alessandro Marzo Magno. Benché venne inventata in Germania, la stampa a caratteri mobili si sviluppò in Italia, in particolare a Venezia appunto, che nel Cinquecento diventò l’indiscussa capitale dell’editoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Al Donizetti ritorna Laura Pepe con «Lezioni di Storia» Leggi anche: Al Donizetti tornano le Lezioni di Storia: il primo appuntamento del 2026 è con Laura Pepe Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Venezia e l’alba dei libri”, al Donizetti lezione di storia con Alessandro Marzo Magno - 190 presenze – da Laura Pepe e dalla sua Atene di Pericle, il viaggio tra le Capitali culturali della terza edizione delle Lezioni di Storia, rassegna organ ... bergamonews.it

Si parla di Venezia e di libri a Lezioni di Storia sabato al teatro Donizetti - Sabato 17 gennaio alle 11, il Teatro Donizetti ospiterà il secondo appuntamento dal titolo «Venezia e l’alba dei libri», affidato ad Alessandro Marzo Magno, giornalista, storico e scrittore. ecodibergamo.it

Venezia e l'alba dei libri - Al Teatro Donizetti tornano gli appuntamenti di «Lezioni di Storia»: sul palco Alessandro Marzo Magno che racconterà Venezia, la città che nel Cinquecento diventa l’indiscussa capitale dell’editoria. ecodibergamo.it

Questa mattina l'alba era così Pianiga pv di Venezia Un saluto a tutti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.