Si intitola come il film di Gabriele Muccino la canzone inedita firmata per lui da Mahmood | Le cose non dette

(askanews) – Le cose non dette, è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino ) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per IslandUniversal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell’atmosfera emotiva che pervade l’opera. È la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. GUARDA LE FOTO Mahmood si racconta in un docufilm intimo e sorprendente, da oggi in streaming su Prime Video. 🔗 Leggi su Amica.it

