Mahmood firma la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino

Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino. La traccia accompagna la narrazione cinematografica, offrendo un’interpretazione musicale che si inserisce nel contesto della pellicola. La collaborazione tra l’artista e il regista arricchisce l’esperienza emotiva del film, creando un ponte tra musica e cinema.

Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood per il nuovo film di Gabriele Muccino. Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per IslandUniversal Music ), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'atmosfera emotiva che pervade l'opera, in pre-order da oggi. É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo.

