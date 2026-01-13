Colleferro È Erri Talone 43 anni di Artena la sfortunata vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento Grigolin allo Sloi

A Colleferro, nello stabilimento Grigolin allo Sloi, è deceduto Erri Talone, 43 anni di Artena, vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto oggi, 13 gennaio, poco prima delle 14. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.