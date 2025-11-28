Schiacciato da un macchinario mentre lavora sui binari | morto l'operaio Iurii Kulba aveva 35 anni

Iurii Kulba, 35 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato sulla Civitavecchia–Tarquinia. La Cgil chiede chiarezza e il ritorno del tavolo sulla sicurezza.

Braccio schiacciato mentre lavora è gravissimo operaio di 54 anni - Un operaio di 54 anni che abita a Vellezzo Bellini ha riportato un gravissimo trauma al braccio e alla mano destra lavorand