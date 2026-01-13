Si cerca una 13enne scomparsa Cristina è irreperibile da oltre due giorni

Da modenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cerca Cristina, una ragazza di 13 anni scomparsa da oltre due giorni a Modena. La famiglia è in apprensione, poiché da 48 ore non ha più notizie della propria figlia. Le autorità sono state allertate e si stanno impegnando nelle indagini per ritrovarla al più presto. Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell'ordine.

Grande apprensione per una famiglia modenese, che da ormai 48 ore non ha più notizie della propria figlia. Agnes Cristina Piliego si è infatti allontanata da casa nella notte fra sabato e domenica, in un orario compreso fra le ore 2 e le ore 9 di domenica 11 gennaio.La 13enne frequenta la classe. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tatiana Tramacere è scomparsa 9 giorni fa da Nardò: si cerca in tutto il sud Italia

Leggi anche: Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese: si cerca Lucrezia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Brindisi, ritrovata Cristina Peluso: sta bene; Per non dimenticare la follia dei rapimenti, “5 centimetri d’aria” al Teatro Strehler.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.