Tatiana Tramacere è scomparsa 9 giorni fa da Nardò | si cerca in tutto il sud Italia

La 27enne è stata vista l'ultima volta dalla madre nel primo pomeriggio, poco prima che uscisse di casa per andare a lavoro a Lecce. Da quel momento non si sono avute più sue tracce. Ha i capelli rossi e gli occhi azzurri. Indossa jeans e un cappotto grigio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere è scomparsa 9 giorni fa da Nardò: si cerca in tutto il sud Italia

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . Continuano senza sosta le ricerche di #Tatiana Tramacere, a Lecce e anche fuori dalla Puglia. La 27enne non ha più dato notizie dal 24 novembre ed il suo telefono è irraggiungibile. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. L'appello dei g - facebook.com Vai su Facebook

Nardò, continuano in tutta Italia le ricerche di Tatiana Tramacere. Si indaga anche sui profili social Vai su X

L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a Nardò: “Sentivo sempre il tuo respiro” - Tre giorni prima di far perdere le proprie tracce, la 27enne avrebbe postato dei versi che parlano di un “filo invisibile”. quotidiano.net scrive

Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò, l’ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia - Le operazioni sono state estese in tutta Italia mentre a Nardò le forze dell’ordine stanno visionando le immagini ... Lo riporta fanpage.it

Tatiana Tramacere scomparsa da giorni: ricerche in corso e nuove piste investigative - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: ricerche in corso e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social. Secondo notizie.it

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia ... Segnala tg24.sky.it

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia - Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre dopo essere uscita di ... Riporta internapoli.it

Tatiana Tramacere scomparsa a 27 anni, la paura di mamma Ornella: «Le è successo qualcosa». Il viaggio per fare pace con l'ex, poi il nulla - È la paura che tormenta Ornella, madre di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 ... msn.com scrive