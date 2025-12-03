Tatiana Tramacere è scomparsa 9 giorni fa da Nardò | si cerca in tutto il sud Italia

Ildifforme.it | 3 dic 2025

La 27enne è stata vista l'ultima volta dalla madre nel primo pomeriggio, poco prima che uscisse di casa per andare a lavoro a Lecce. Da quel momento non si sono avute più sue tracce. Ha i capelli rossi e gli occhi azzurri. Indossa jeans e un cappotto grigio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

