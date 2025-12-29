Il Vespa Club di Pontedera si aggiudica per la prima volta il titolo di campioni regionali nel Campionato turistico 2025. La vittoria, ottenuta durante la competizione organizzata dal Vespa Club Italia, rappresenta un importante traguardo per il club locale. Questo risultato testimonia l'impegno e la passione dei soci, confermando il ruolo centrale di Pontedera nel panorama delle associazioni dedicata alla cultura Vespa.

Pontedera, 29 dicembre 2025 – “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi.”. La canzone cantata da Cesare Cremonini 50 Special calza a pennello per i soci del Vespa Club Pontedera che da ieri sono diventati ufficialmente campioni regionali per la prima volta nella storia, trionfando nel Campionato turistico regionale 2025 organizzato ogni anno dal Vespa Club Italia. Pontedera trionfa in classifica con 36.777,50 punti in una graduatoria che vede al secondo posto il Vespa Club Lastra a Signa, vincitore nelle precedenti due edizioni e al terzo il Vespa Club Monsummano. Sotto al podio San Vincenzo, Piombino, San Miniato, Montemurlo e così via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Vespa club di Pontedera entra nella storia. Primi nella competizione regionale

