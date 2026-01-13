Servizi | aperte le iscrizioni alle scuole dell' infanzia pisane

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Pisa per l’anno scolastico 2026/27. Dal 13 gennaio al 14 febbraio è possibile presentare la domanda presso le istituzioni scolastiche della città. È importante rispettare le scadenze indicate per garantire l’ammissione del proprio bambino al prossimo anno scolastico. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle scuole o i servizi comunali.

Scuola: aperte le iscrizioni alle classi prime 2026/27 - Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026/2027. telenord.it

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI-A.S. 2026/2027 Da lunedì 19 gennaio 2026 fino a venerdì 20 marzo 2026 sono aperte le iscrizioni on line ai servizi scolastici per l'anno scolastico 2026/2027. L'iscrizione o il rinnovo sono obbligatori per tutti i servizi scola - facebook.com facebook

