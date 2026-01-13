Servizi | aperte le iscrizioni alle scuole dell' infanzia pisane
Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Pisa per l’anno scolastico 2026/27. Dal 13 gennaio al 14 febbraio è possibile presentare la domanda presso le istituzioni scolastiche della città. È importante rispettare le scadenze indicate per garantire l’ammissione del proprio bambino al prossimo anno scolastico. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle scuole o i servizi comunali.
Dal 13 gennaio al 14 febbraio, presso le istituzioni scolastiche di Pisa, è possibile effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 202627. Ai sensi della circolare ministeriale n. 100847 del 17122025 possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
