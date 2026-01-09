Serie D | l’ex del Poggibonsi già a disposizione di Ciampelli Mazzolli è bianconero Il Sansepolcro riparte

Il centrocampista Federico Mazzolli si è unito al Sansepolcro, già disponibile per l’allenamento con la squadra. L'ex del Poggibonsi si integra nel roster di Ciampelli, mentre il club si prepara alla ripresa del campionato di Serie D. La sua presenza rappresenta un passo importante per la continuità e la crescita del team in vista delle prossime gare.

SANSEPOLCRO Il centrocampista Federico Mazzolli (nella foto) è arrivato e si è già allenato ieri con quelli che da ieri sono a tutti gli effetti i suoi nuovi compagni di squadra. Staff tecnico a consulto nel Sansepolcro e allenamento senza partitella in vista del difficile impegno di domenica prossima al Buitoni contro il Tau Altopascio, che assieme al Seravezza Pozzi è la diretta inseguitrice di una capolista Grosseto sempre più imprendibile, visti i 10 punti di vantaggio accumulati, anche se siamo ancora a metà del cammino stagionale. Sulla calza della Befana, al di là del carbone virtuale per la squadra a seguito della scoppola rimediata contro lo Scandicci, non c’erano novità in arrivo, ma soltanto in uscita, con l’esonero del diesse Emanuele Monni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

