Discussi i ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali al consiglio di Stato | a breve la sentenza

Sono in corso i dibattimenti presso il Consiglio di Stato riguardo ai ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali di Pescara del giugno 2024. I giudici della quinta sezione esaminano le opposizioni contro la decisione del Tar di annullare il voto e confermare la rielezione del sindaco Carlo Masci. La sentenza finale è attesa a breve, determinando il destino politico e amministrativo della città.

© Ilpescara.it - Discussi i ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali al consiglio di Stato: a breve la sentenza Discussi davanti ai giudici della quinta sezione del consiglio di Stato i ricorsi di appello presentati contro la sentenza con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Pescara, ha annullato il voto dell'8 e 9 giugno 2024 che ha portato alla rielezione del sindaco Carlo Masci, in 27. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Ministero della Salute: appello al Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar Leggi anche: VIDEO| Cresce l’attesa per la sentenza sulle elezioni del consiglio di Stato, Costantini: "Sono estremamente fiducioso" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Elezioni a Pescara, discussi i ricorsi in Consiglio di Stato - Sono stati discussi questa mattina, davanti alla quinta sezione del Consiglio di Stato, i ricorsi in appello proposti contro la sentenza con la quale il Tar di Pescara nel giugno scorso ha disposto l' ... ansa.it

Elezioni, fissata la data dei ricorsi al Tar - Si terrà giovedì 29 gennaio 2026 l'udienza pubblica davanti al Tar della Valle d'Aosta per discutere i due ricorsi in materia di elezioni regionali depositate nei giorni scorsi. rainews.it

I ricorsi per la Cittadella della Cultura saranno discussi il 14 gennaio al Tar: "Siamo tranquilli" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.