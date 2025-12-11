VIDEO| Cresce l’attesa per la sentenza sulle elezioni del consiglio di Stato Costantini | Sono estremamente fiducioso

L’attesa per la sentenza sul ricorso delle elezioni del Consiglio di Stato cresce, con Costantini che esprime una forte fiducia nel risultato. Mentre si susseguono opinioni contrastanti, l’aspettativa si intensifica, alimentando il dibattito su un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni significative. La decisione rappresenta un momento cruciale per il futuro delle elezioni e delle istituzioni coinvolte.

“Sono straordinariamente fiducioso. Lo ero prima con quando tutti dicevano che il Tar non avrebbe annullato e invece poi ha annullato; lo sono adesso, quando molti dicono che il consiglio di Stato non farà nulla, invece secondo me confermerà ed estenderà ulteriormente l'annullamento della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it