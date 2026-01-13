Senegal-Egitto Coppa d’Africa 14-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 14 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Senegal ed Egitto nelle semifinali della Coppa d’Africa. In questa partita, si confrontano le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un’analisi accurata di un match importante per il torneo. Un’occasione per seguire da vicino le strategie e le prestazioni di due tra le nazionali più competitive del continente.

Partono le semifinali di coppa d’Africa con la prima sfida che vede il Senegal di Mané impegnato contro l’Egitto di Salah. Si ripete la sfida tra i due ex compagni nel Liverpool con le nazionali, che dura ormai da un decennio. I leoni della Teranga vengono dalla sofferta vittoria contro il Mali in una gara decisa dal gol di Ndiaye e dall’espulsione di Bissouma che ha permesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

