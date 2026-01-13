Il 14 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputano le semifinali della Coppa d’Africa, con Senegal ed Egitto pronti ad affrontarsi. In questa partita si affrontano due delle squadre più competitive del torneo, guidate rispettivamente da Mané e Salah. Qui trovate le formazioni, le quote e i pronostici per seguire al meglio questa importante sfida del torneo continentale.

Partono le semifinali di coppa d’Africa con la prima sfida che vede il Senegal di Mané impegnato contro l’Egitto di Salah. Si ripete la sfida tra i due ex compagni nel Liverpool con le nazionali, che dura ormai da un decennio. I leoni della Teranga vengono dalla sofferta vittoria contro il Mali in una gara decisa dal gol di Ndiaye e dall’espulsione di Bissouma che ha permesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Senegal-Egitto (Coppa d’Africa, 14-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

