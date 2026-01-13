Senegal-Egitto Coppa d’Africa 14-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 14 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa la semifinale della Coppa d’Africa tra Senegal e Egitto. La partita vede di fronte due delle nazionali più competitive del torneo, con formazioni e pronostici da analizzare. Di seguito, si forniscono dettagli sulle formazioni, quote e previsioni per questa importante sfida.

Partono le semifinali di coppa d'Africa con la prima sfida che vede il Senegal di Mané impegnato contro l'Egitto di Salah. Si ripete la sfida tra i due ex compagni nel Liverpool con le nazionali, che dura ormai da un decennio. I leoni della Teranga vengono dalla sofferta vittoria contro il Mali in una gara decisa dal gol di Ndiaye e dall'espulsione di Bissouma che ha permesso .

