Sempio torna tv | Gli indizi? Non mi preoccupano E sull' impronta 33

“Sono in un limbo, vivo come sospeso. Da circa un anno la mia vita ruota attorno a questo caso, le giornate sono tutte uguali. Garlasco è diventata una sorta di serie tv in cui tutti, parlo di persone comuni, sentono di poter condurre delle piccole indagini personali”. A parlare è Andrea Sempio, attualmente indagato dalla procura di Pavia con l'ipotesi di reato per concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Raggiunto dalle telecamere della Vita In Diretta, il programma di Rai 2 condotto dal giornalista Alberto Matano, il 39enne non esclude l'ipotesi di un eventuale rinvio a giudizio: “Si presume e mi auguro che ci sia una imminente chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate: tutti gli indizi contro Andrea Sempio

