Concorso docenti PNRR3 cosa succede? Non più visibile voto minimo comunicato da USR Friuli Venezia Giulia

Il concorso docenti PNRR3 sta vivendo importanti aggiornamenti, con l'US Friuli Venezia Giulia che ha comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale, suscitando curiosità e incertezze tra i candidati. In questo articolo, analizzeremo cosa sta succedendo e quali sono le prossime tappe del procedimento.

Concorso docenti PNRR3, cosa succede? E soprattutto quale timeline per procedere? Mentre ieri mattina ci interrogavamo sul ruolo che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta con riserva, ieri pomeriggio l'USR Friuli Venezia Giulia aveva comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale. Oggi però i link risultano non funzionanti. L'articolo . Orizzontescuola.it Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. ticonsiglio.com Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. orizzontescuola.it Il docente neoimmesso in ruolo da concorso PNRR assume servizio entro 5 giorni dalla nomina. Scopri di più https://www.orizzontescuola.it/assunzioni-docenti-2025-oggi-10-dicembre-stop-graduatorie-pnrr-per-ruoli-entro-31-dicembre-cosa-fa-il-supplente/ - facebook.com facebook Una delle domande del concorso docenti PNNR3 svoltosi lo scorso 1 dicembre ha suscitato più di una perplessità per la scelta della risposta indicata come corretta dal Ministero. Si parlava del ruolo svolto dall’INVALSI all’interno del processo di certifi… x.com

Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto

