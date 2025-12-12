Concorso docenti PNRR3 cosa succede? Non più visibile voto minimo comunicato da USR Friuli Venezia Giulia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso docenti PNRR3 sta vivendo importanti aggiornamenti, con l'US Friuli Venezia Giulia che ha comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale, suscitando curiosità e incertezze tra i candidati. In questo articolo, analizzeremo cosa sta succedendo e quali sono le prossime tappe del procedimento.

Concorso docenti PNRR3, cosa succede? E soprattutto quale timeline per procedere? Mentre ieri mattina ci interrogavamo sul ruolo che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta con riserva, ieri pomeriggio l'USR Friuli Venezia Giulia aveva comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale. Oggi però i link risultano non funzionanti. L'articolo . Orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 cosaProva orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. orizzontescuola.it

Immagine generica

Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto

Video Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto