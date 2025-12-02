MAECI selezione 2025 26 per 1 dirigente scolastico fuori ruolo | domande entro il 2 gennaio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di selezione D.D. n. 48152623, rivolto ai dirigenti scolastici interessati a prestare servizio in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 642017, presso l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP). L'articolo MAECI, selezione 202526 per 1 dirigente scolastico fuori ruolo: domande entro il 2 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Complimenti alla Marching Band dell’Associazione AMICA di Irsina per il prestigioso risultato ottenuto: la selezione al concorso nazionale indetto dal MAECI è una testimonianza concreta del talento, dell’impegno e della passione che animano i nostri giova - facebook.com Vai su Facebook

Concorso MAECI 2025: aperto il bando per 200 amministrativi - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 200 assistenti amministrativi, contabili e consolari (Codice ACC) a ... Da pmi.it

Concorso MAECI assistenti amministrativi 2025, bando per 200 diplomati: prove e requisiti - Le prove saranno due – una scritta e una orale – a cui si aggiungerà una prova facoltativa in lingua straniera. Lo riporta tg24.sky.it

Concorso ministero degli Esteri: requisiti, profili ricercati e domanda 2025 - Fino al 19 novembre 2025 ci si può candidare alla selezione del Maeci per 18 posti da funzionario esperto di export o di cyber. Secondo lettera43.it