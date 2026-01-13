Secondo voi Trump deve intervenire in Iran?

La questione dell'intervento di Trump in Iran è oggetto di dibattito tra esperti e opinioni pubbliche. Analizzando i possibili scenari, si valutano rischi e benefici di un intervento militare o diplomatico. È importante considerare le implicazioni geopolitiche e la stabilità regionale. La decisione richiede un’attenta analisi delle conseguenze, ponendo l’accento sulla ricerca di soluzioni pacifiche e diplomatiche.

Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti". Le proteste infiammano in Iran e Trump sfida il regime, minacciando di intervenire. Trump minaccia gli ayatollah: «Pronto a intervenire in Iran». Trump interviene sulle proteste in Iran - Il presidente americano ha minacciato il regime della Repubblica islamica e lo ha messo in guardia contro la repressione dei manifestanti: "Siamo armati e pronti a partire".

Mo: Likud, 'Trump deve intervenire se Herzog non concede grazia a Netanyahu' - Herzog deve concedere la grazia a Netanyahu "per il bene del popolo israeliano" e per "l'unità del popolo" in Israele. iltempo.it

Trump: "Pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti". L'Iran: "Stia attento" - In un post su Truth il presidente degli Stati Uniti in merito alle manifestazioni in corso in Iran ha dichiarato: "Siamo pronti a partire". msn.com

