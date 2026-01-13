Sean ‘Diddy’ Combs vende il suo jet privato

Sean ‘Diddy’ Combs ha annunciato la vendita del suo jet privato, un aereo nero e distintivo, ormai assente dalla sua flotta. La decisione arriva a pochi mesi dalla condanna che lo ha portato in carcere. La cessione dell’aereo rappresenta un cambiamento importante per l’artista, segnando un nuovo capitolo nella sua vita privata e professionale.

Il jet era opaco, nero, inconfondibile. Oggi non lo è più. Sean Diddy Combs ha venduto il suo aereo privato a mesi di distanza dalla condanna che lo ha portato dietro le sbarre. Un gesto che suona come un taglio netto con il passato più ostentato. Una necessità o forse un’operazione d’immagine. Chissà, solo il tempo ce lo dirà. Per il momento però sappiamo con certezza che il jet ha cambiato proprietario. Il Gulfstream non è più suo. Secondo fonti confermate, il rapper (considerato uno degli artisti più ricchi in assoluto ) avrebbe ceduto il Gulfstream G550, acquistato nel 2015 e diventato negli anni un simbolo del suo status. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sean ‘Diddy’ Combs vende il suo jet privato Leggi anche: Sean Combs: The Reckoning, pubblicato il trailer del documentario Netflix su Sean “Diddy” Combs Leggi anche: Sean Combs: la resa dei conti, Diddy nel trailer della docuserie critica il suo avvocato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sean ‘Diddy’ Combs vende il suo jet privato - Intanto il rapper sconta la sua condanna: per un po’ è stato nel carcere di Brooklyn insieme a Luigi Mangione e Nicolas Maduro ... msn.com

Il processo a Sean “Diddy” Combs, fin qui - Venerdì si è conclusa la quarta settimana del seguitissimo processo di New York in cui il celebre rapper statunitense Sean “Diddy” Combs è accusato di tratta di esseri umani e di essere a capo di ... ilpost.it

? Diddy - reddito passivo con jet privato #diddy

Sean “P. Diddy” Combs ha formalmente chiesto la grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la sua condanna per reati legati al trasporto di persone a fini di p*ostituzioni, inviando una lettera al capo della Casa Bianca. Trump ha confermato di a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.