Arriverà domani su Netflix il progetto prodotto da 50 Cent sui problemi legali del rapper e il video promozionale anticipa qualche dettaglio. Nella giornata di domani debutterà in streaming su Netflix la docuserie Sean Combs: la resa dei conti, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto racconterà il processo che ha portato alla condanna della star della musica, mostrando momenti inediti delle giornate del famoso rapper. Le anticipazioni svelate dal trailer Nel video condiviso online si vede Sean Combs mentre parla al telefono e si lamenta con il suo avvocato, facendo notare che sembra ormai chiaro che stanno perdendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sean Combs: la resa dei conti, Diddy nel trailer della docuserie critica il suo avvocato