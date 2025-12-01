Sean Combs | la resa dei conti Diddy nel trailer della docuserie critica il suo avvocato
Arriverà domani su Netflix il progetto prodotto da 50 Cent sui problemi legali del rapper e il video promozionale anticipa qualche dettaglio. Nella giornata di domani debutterà in streaming su Netflix la docuserie Sean Combs: la resa dei conti, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto racconterà il processo che ha portato alla condanna della star della musica, mostrando momenti inediti delle giornate del famoso rapper. Le anticipazioni svelate dal trailer Nel video condiviso online si vede Sean Combs mentre parla al telefono e si lamenta con il suo avvocato, facendo notare che sembra ormai chiaro che stanno perdendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chi è il vero Sean Combs? SEAN COMBS: LA RESA DEI CONTI. Dal 2 dicembre, solo su Netflix. - facebook.com Vai su Facebook
Sean Combs: The Reckoning, serie tv Netflix di 50 Cent su #PuffDaddy Vai su X
Sean Combs: la resa dei conti, Diddy nel trailer della docuserie critica il suo avvocato - Arriverà domani su Netflix il progetto prodotto da 50 Cent sui problemi legali del rapper e il video promozionale anticipa qualche dettaglio. Da movieplayer.it
Arrestato a New York Sean Combs: “Diddy è una persona imperfetta, ma non è un criminale” - Il rapper statunitense Sean “Diddy” Combs, più noto al grande pubblico con il nome di Puff Daddy, è stato arrestato dalla polizia di Manhattan dopo diverse denunce. Scrive rainews.it
A Sean Diddy Combs è andata relativamente bene - Il verdetto con cui mercoledì sera la giuria popolare di un tribunale di New York ha assolto il rapper americano Sean “Diddy” Combs (noto anche come Puff Daddy) da tre dei cinque capi d’accusa che gli ... Da ilpost.it
Cadono le accuse più pesanti contro Sean 'Diddy' Combs, ma resta in carcere - Sean Combs resta in carcere in attesa della sentenza: il giudice Arun Subramanian ha negato al re dell'hip hop la libertà su cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone a scopo ... Come scrive ansa.it
Le ultime accuse a Sean Combs, cosa rischia e le teorie del web - Diddy, Diddy e in passato come Puff Daddy, rimarrà sotto la custodia delle autorità federali, dopo essere stato arrestato lo scorso 16 settembre a New York con ... Segnala wired.it
Sean "Diddy" Combs, nessun rinvio il processo comincerà come previsto il 5 maggio - Lo ha deciso il giudice federale di New York Arun Subramanian, che ha respinto la richiesta dei legali dell'ex re dell'hip hop di ... Riporta rainews.it