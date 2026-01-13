Se non mi dai il telefono ti uccido | rapinatore arrestato dopo una lunga fuga

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un 29enne napoletano, noto per precedenti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo una lunga fuga. L'uomo era coinvolto in un episodio di minaccia, evidenziando la gravità del suo comportamento. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine alla vicenda, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto della legge.

