Se non mi dai il telefono ti uccido | rapinatore arrestato dopo una lunga fuga
Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un 29enne napoletano, noto per precedenti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo una lunga fuga. L'uomo era coinvolto in un episodio di minaccia, evidenziando la gravità del suo comportamento. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine alla vicenda, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto della legge.
Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 29enne napoletano con precedenti di polizia per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo in piazza Garibaldi; lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, mentre.
