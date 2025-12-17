Una giovane di 20 anni su Reddit ha raccontato un episodio che l’ha lasciata confusa: dopo un appuntamento con Laura, più grande di un anno, scopre che era fidanzata e cercava una terza persona per la relazione. Alla fine, se n’è andata senza pagare, chiedendosi se abbia sbagliato. Una storia che apre a riflessioni su etica, desideri e limiti nelle relazioni moderne.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che era fidanzata e che cercava una terza persona per la relazione. Me ne sono andata senza pagare, ho sbagliato?”: il dilemma di una ragazza su Reddit

Un’utente di Reddit ha condiviso la sua sventura amorosa. La ragazza, 20 anni, ha avuto un appuntamento con Laura, un anno più grande, conosciuta sull’ app di incontri Hinge. Le due si sono scambiate messaggi e videochiamate per diverse settimane, prima di organizzare un appuntamento ufficiale. Stabilita la data, le ragazze si sono incontrate al ristorante. Mentre cenavano, Laura ha ricevuto una notifica e il suo telefono – appoggiato sul tavolo – ha rivelato l’inganno: era fidanzata. La 21enne si è giustificata ammettendo di avere una relazione con un ragazzo e dichiarando che la coppia cercava una terza persona per rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Aryna Sabalenka scioccata dopo aver scoperto chi le manda messaggi di odio: “Sono andata a vedere”

Leggi anche: Perché Alice Campello e Morata sono di nuovo in crisi, “c’è una terza persona”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ho incontrato Stefano De Martino in centro a Milano, innamoratissimo, mentre faceva shopping con la sua fidanzata!; Paola Barale: «Cerco un fidanzato giovane, nero e bellissimo. A 50 anni ho scoperto la libertà e ora me la godo»; Venezia, uomo di 52 anni ha un rapporto con una 15enne. Lei lo denuncia, il tribunale lo assolve: «C'era il consenso»; Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island futuri genitori: «Presto saremo in tre». La gravidanza a 14 anni e i nomi scelti.

“Ho scoperto che era fidanzata e che cercava una terza persona per la relazione. Me ne sono andata senza pagare, ho sbagliato?”: il dilemma di una ragazza su Reddit - Una 20enne ha raccontato su Reddit la sua sventura amorosa: l'appuntamento con una ragazza si è rivelato una ricerca di una terza persona ... ilfattoquotidiano.it