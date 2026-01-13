Scuole evacuate secondo le procedure di sicurezza
Alcune scuole sono state evacuate seguendo le procedure di sicurezza. All'istituto tecnico industriale Marconi, studenti, insegnanti e personale sono attualmente in cortile in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Alcune scuole sono state evacuate. All'istituto tecnico industriale Marconi studenti, professori e personale in cortile ad attendere i Vigili del fuoco. Alcuni pannelli del controsoffitto sono caduti. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it
