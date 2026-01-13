Scuola Upi Toscana | Commissariamento una scelta ingiusta che penalizza i territori

Upi Toscana manifesta la propria opposizione alla decisione del governo di commissariare alcune Regioni, tra cui la Toscana, e di procedere agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche. Secondo l’associazione, questa scelta rappresenta un intervento ingiusto che rischia di penalizzare i territori e di compromettere l’offerta educativa locale. La posizione di Upi Toscana sottolinea l’importanza di valorizzare le specificità regionali nell’ambito del sistema scolastico.

FIRENZE – Upi Toscana esprime forte contrarietà alla decisione del governo di commissariare alcune Regioni, tra cui la Toscana, per procedere agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche. “Una scelta – spiegano dall’Unione Province Toscane – che riteniamo ingiusta nel merito e nel metodo, perché interviene su un settore strategico come la scuola pubblica senza tenere conto della reale consistenza della popolazione studentesca e del lavoro di confronto svolto sui territori”. I presidenti delle Province toscane, che proprio nella giornata di ieri hanno incontrato il presidente della Regione Eugenio Giani, hanno condiviso pienamente la posizione della Toscana e la necessità di attendere l’esito del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica prima di assumere decisioni così rilevanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

