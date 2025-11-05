Silvia Salis a Fanpage | Governo miope sui tagli all'IIT colpire la ricerca mette a rischio futuro del Paese

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova legge di Bilancio, il governo di Giorgia Meloni prevede una riduzione di 15 milioni al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. La sindaca Salis: "Così si mette a rischio un modello di ricerca e innovazione che funziona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Silvia Salis a Fanpage: “Governo miope sui tagli all’IIT, colpire la ricerca mette a rischio futuro del Paese” - Nella nuova legge di Bilancio, il governo di Giorgia Meloni prevede una riduzione di 15 milioni al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di ... Secondo fanpage.it

silvia salis fanpage governoSilvia Salis: il suo “credo” e le frecciatine alla Meloni - Interessanti punti di vista da parte della sindaca di Genova, Silvia Salis, con riferimento al mondo politico e alla Premier Meloni. Si legge su newsmondo.it

silvia salis fanpage governoLa sindaca Salis legge gli insulti sessisti ricevuti sui social: "Serve educazione affettiva" - Lo sfogo della sindaca di Genova: “La nostra è una società che normalizza la violenza. lastampa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Silvia Salis Fanpage Governo