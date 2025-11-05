Silvia Salis a Fanpage | Governo miope sui tagli all'IIT colpire la ricerca mette a rischio futuro del Paese
Nella nuova legge di Bilancio, il governo di Giorgia Meloni prevede una riduzione di 15 milioni al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. La sindaca Salis: "Così si mette a rischio un modello di ricerca e innovazione che funziona". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
la Repubblica. . "Sotto i miei post c'è chi mi dà della puttana": la sindaca di Genova, Silvia Salis, è intervenuta con forza durante il consiglio comunale, per ribadire l’urgente necessità di introdurre l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ora vietata alle medi - facebook.com Vai su Facebook
#ottoemezzo Come voterà Silvia Salis al prossimo referendum sulla riforma costituzionale della giustizia? La risposta della sindaca di Genova - X Vai su X
Silvia Salis a Fanpage: “Governo miope sui tagli all’IIT, colpire la ricerca mette a rischio futuro del Paese” - Nella nuova legge di Bilancio, il governo di Giorgia Meloni prevede una riduzione di 15 milioni al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di ... Secondo fanpage.it
Silvia Salis: il suo “credo” e le frecciatine alla Meloni - Interessanti punti di vista da parte della sindaca di Genova, Silvia Salis, con riferimento al mondo politico e alla Premier Meloni. Si legge su newsmondo.it
La sindaca Salis legge gli insulti sessisti ricevuti sui social: "Serve educazione affettiva" - Lo sfogo della sindaca di Genova: “La nostra è una società che normalizza la violenza. lastampa.it scrive