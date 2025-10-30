Braccio di ferro sul Caffè Commercio Il Comune vuole mediare col barista
GAMBOLÒ (Pavia) Un braccio di ferro che continua da oltre un anno. E che ora l’Amministrazione comunale di Gambolò vuole provare a risolvere con una mediazione stragiudiziale. Per capire la questione, serve un preambolo: nell’ottobre di tre anni fa l’Amministrazione aveva dato comunicazione al titolare del Caffé Commercio, i cui locali si trovano in piazza Cavour, al pianterreno dello stabile che ospita gli uffici comunali, della cessazione del contratto di affitto perché giunto a scadenza. Quello di piazza Cavour è stato per anni uno dei locali più noti e frequentati dell’intera Lomellina, ma nel dicembre di tre anni fa aveva dovuto abbassare definitivamente le saracinesche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
