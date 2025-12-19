Guida alla Formazione Scuola-Lavoro FSL | quadro normativo finalità e procedure – La Guida normativa

Scopri la nostra guida completa alla Formazione Scuola-Lavoro, un utile strumento per comprendere il quadro normativo, le finalità e le procedure dei percorsi di formazione integrata tra scuola e mondo del lavoro. Aggiornata alle ultime disposizioni legislative, questa guida offre un’analisi chiara e sistematica per supportare istituzioni scolastiche e operatori nel percorso di orientamento e sviluppo delle competenze trasversali.

La presente guida intende offrire alle istituzioni scolastiche un quadro aggiornato e sistematico relativo ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), nuova denominazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), come stabilito dal Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6. A decorrere dall'anno scolastico 20252026, infatti, la dicitura PCTO è

