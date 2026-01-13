Scoprirsi Nazione nel dolore | la tragedia di Crans Montana unisce tutta la politica nella richiesta di verità e giustizia

L’incidente di Crans Montana ha suscitato una risposta unanime da parte delle istituzioni italiane, unendo politica e società nella richiesta di verità e giustizia. Durante le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani al Senato, è stata approvata una risoluzione condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Un momento di solidarietà e riflessione che ha visto anche il coinvolgimento del Governo e del Capo dello Stato.

Il Parlamento si è stretto intorno alle vittime di Crans Montana, con un’unità pressoché inedita. In occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani al Senato è stata votata una risoluzione unitaria, firmata da tutti i gruppi, e alla Camera si è registrato anche un esplicito ringraziamento del Pd, espresso dal deputato Tony Ricciardi, «alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto un momento di raccoglimento di tutta la politica e del Paese, al ministro Tajani per quanto fatto e per come l’ha fatto», oltre che «al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scoprirsi Nazione nel dolore: la tragedia di Crans Montana unisce tutta la politica nella richiesta di verità e giustizia Leggi anche: Anche la Polisportiva Monte Marenzo si unisce al dolore per la tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, Valditara chiede giustizia: “Chi ha sbagliato venga punito, verità sulle responsabilità” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump e la morte dell’Occidente. Dall’illusione che il Presidente americano stia solo bluffando al caso limite della Groenlandia: ecco perché l’ordine nato nel Novecento è arrivato al capolinea e perché l’Europa rischia di scoprirsi irrilevante. di Raffaele Crocco - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.