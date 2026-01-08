Tragedia di Crans-Montana Valditara chiede giustizia | Chi ha sbagliato venga punito verità sulle responsabilità

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso la sua solidarietà e la richiesta di giustizia per la tragedia di Crans-Montana, durante i funerali di Chiara Costanzo, una delle vittime dell'incendio nel locale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito la necessità di individuare le responsabilità relative alla tragedia di Crans-Montana durante la sua partecipazione ai funerali di Chiara Costanzo, una delle sei vittime italiane dell'incendio che ha colpito il locale "Le Constellation" nella notte di Capodanno.

