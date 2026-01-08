Tragedia di Crans-Montana Valditara chiede giustizia | Chi ha sbagliato venga punito verità sulle responsabilità
Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso la sua solidarietà e la richiesta di giustizia per la tragedia di Crans-Montana, durante i funerali di Chiara Costanzo, una delle vittime dell'incendio nel locale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito la necessità di individuare le responsabilità relative alla tragedia di Crans-Montana durante la sua partecipazione ai funerali di Chiara Costanzo, una delle sei vittime italiane dell'incendio che ha colpito il locale "Le Constellation" nella notte di Capodanno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Lo strazio e la rabbia della mamma di Giovanni Tamburi, 16enne disperso a Crans-Montana: “Il locale? Chi ha sbagliato va punito”
Leggi anche: Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo a Valditara: "L'Italia ci ha mostrato umanità, ma vogliamo verità"
