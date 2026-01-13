Scoperto cosa si nascondeva sotto la croce nel Bosco Incoronata Aprile | Vietato seppellire un animale in un' area protetta

Nel Bosco Incoronata, ad aprile, è stato scoperto un manufatto sotto una croce, sollevando interrogativi sulla presenza di un animale seppellito. La segnalazione di un cittadino ha portato all’intervento delle autorità, che stanno indagando sulle circostanze e sulle eventuali normative in materia di sepolture in aree protette. Questa scoperta solleva questioni riguardo alle pratiche consentite in zone tutelate e alla gestione dei rifiuti e dei resti animali.

Dopo il ritrovamento di una croce nel bosco dell’Incoronata, ieri lunedì 12 gennaio, segnalata da un cittadino, sono immediatamente intervenute le autorità per fare chiarezza sull’accaduto.Questa mattina la vice sindaca con delega all’Ambiente, Lucia Aprile, si è recata sul posto per verificare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Una croce conficcata nel terreno: la macabra scoperta nel bosco Incoronata Leggi anche: Pesca illegale nell’area protetta di Santa Croce a Vico Equense: multa “salata” per il pescatore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Urbino sotterranea: scoperto pozzo dell’800 sotto al cortile del palazzo Albani nuovo; Cocaina nascosta sotto le foglie di una parco a Milano: la polizia filma il pusher in azione. Video; Red Dead Redemption II: cosa si nasconde dietro al mistero delle ragnatele?; Scoperto a rubare del vino all'Adigeo, cerca di scappare usando la forza e viene arrestato. Red Dead Redemption II: cosa si nasconde dietro al mistero delle ragnatele? - I fan di Red Dead Redemption II sono impegnati a svelare un mistero scoperto solo di recente, ma nascosto nel gioco sin dalla sua uscita. it.ign.com

Cosa si nasconde davvero dietro il nuovo easter egg di Red Dead Redemption II? - Red Dead Redemption II sorprende ancora: scoperto un nuovo misterioso easter egg che mobilita la community tra simboli e enigmi nascosti. msn.com

Il gip di Imperia tiene in carcere il 65enne che ha aggredito con forbici e coltello la moglie, “è feroce e cinico”, ma non fa scattare il nuovo reato come chiesto dalla Procura: “Non c’è odio discriminatorio, lui aveva scoperto cosa facesse lei” - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.